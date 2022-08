La Hongrie a conclu un accord avec l'entreprise publique russe Gazprom sur des livraisons supplémentaires de gaz naturel en septembre et octobre, a annoncé mercredi le ministre des Affaires étrangères, Peter Szijjarto.

D'ici la fin du mois d'octobre, Budapest se verra garantir jusqu'à 5,8 millions de mètres cubes de gaz russe en plus des volumes déjà convenus dans les contrats à long terme. La Hongrie renforce ainsi son approvisionnement en énergie à l'approche de l'hiver. Cet accord intervient alors que la Russie, par le biais de ses approvisionnements en gaz, accroît la pression sur les États membres européens en raison de leur soutien à l'Ukraine. Moscou a envahi ce pays à la fin du mois de février.

Pas plus tard que mardi, Gazprom a informé le géant français de l'énergie Engie qu'il arrêterait les livraisons de gaz à partir de jeudi en raison de désaccords sur les paiements. Entre-temps, toutes les livraisons à l'Allemagne via Nord Stream ont été suspendues pendant plusieurs jours en raison d'une opération de maintenance menée sur le gazoduc.

Le gaz supplémentaire destiné à la Hongrie sera acheminé par un gazoduc traversant la Turquie et les Balkans, selon M. Szijjarto.

