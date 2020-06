Près d'un Belge sur huit (12%) paye pour de l'information en ligne, ressort-il mardi de l'étude annuelle de l'Institut Reuters. La confiance dans les médias a reculé de 4% en un an, à 45%. Un chiffre qui place la Belgique au 10e rang des 40 pays passés à la loupe.

La proportion de consommateurs qui payent pour de l'information en ligne est équivalente en Flandre (12%) et en Wallonie (11%).

Au total, 77% des Belges s'informent en ligne (y compris les réseaux sociaux), 63% via la télévision et 33% via la presse papier. Des chiffres qui reculent respectivement de 5%, 12% et 12% depuis 2016.

Par média, côté francophone (hors presse en ligne), RTL atteint 48% de la population chaque semaine, la RTBF 46%, TF1 28%, Bel RTL 23%, Vivacité 22%, Le Soir, Metro et France Télévisions 16%. Globalement, le média public du boulevard Reyers se taille la part du lion et touche 68% du public via ses chaînes de radio et télé. En ligne, RTL info (37%) devance la RTBF (27%) et la DH (23%).

Concernant la confiance accordée aux différentes sources d'information, la RTBF recueille 74% d'avis favorables (7% de défavorables). Suivent Le Soir avec 69% (8%), La Première avec 67% (8%) et RTL avec 66% (12%).

Un quart des Belges (26%) ont par ailleurs écouté un podcast le mois dernier, relève l'étude. Les médias sociaux les plus utilisés pour l'information sont Facebook (41%), YouTube (16%), Messenger (12%), Whatsapp (9%), Instagram (8%) et Twitter (5%).

