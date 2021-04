Douze géants du foot veulent lancer une Super League

Ils sont 12. Comme les 12 salopards ou les 12 apôtres, selon les points de vue. Ce sont les plus grands clubs du football européen (Real Madrid, Juventus, Manchester City, etc.) et ils veulent aujourd'hui gagner plus d'argent. Plombées par la crise sanitaire, ces 12 marques mondialisées ont en effet décidé de se couper des instances dirigeantes du ballon rond pour créer leur propre Super League en vase clos, loin de l'actuelle Champions League de l'UEFA qui, elle, se décroche au mérite sportif. Le grand schisme.

Pour mener à bien ce projet privatisé, ces 12 clubs très puissants ont mandaté la banque d'affaires JP Morgan qui leur promet 3,5 milliards d'euros de revenus annuels en droits télé, soit un pactole moyen de 300 millions par équipe (plus du triple de ce que peut espérer le seu... Pour mener à bien ce projet privatisé, ces 12 clubs très puissants ont mandaté la banque d'affaires JP Morgan qui leur promet 3,5 milliards d'euros de revenus annuels en droits télé, soit un pactole moyen de 300 millions par équipe (plus du triple de ce que peut espérer le seul vainqueur de la Champions League actuelle).Véritable séisme sur la planète football, cette annonce d'une Super League autonome a suscité une levée de boucliers, tant de la part des supporters des équipes concernées que de la Fédération internationale du football (Fifa). Directement concernée, l'Union européenne des associations de football (UEFA) condamne le projet et menace les sécessionnistes de sérieuses représailles si la Super League voit le jour. Les 12 équipes et leurs joueurs vedettes pourraient ainsi être exclus de toutes les compétitions nationales (championnats locaux) et internationales (Euro, Coupe du Monde, etc.), ce qui priverait par exemple nos Diables Rouges de quelques stars comme Eden Hazard (Madrid) ou Kevin De Bruyne (Manchester City).Reste maintenant à savoir si cette annonce n'est pas un énorme coup de bluff des 12 apôtres-salopards pour obtenir plus d'avantages dans le projet de refonte de la Champions League qui vient justement d'être présenté par l'UEFA... µ

