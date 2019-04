Une marche et un rassemblement pour "une Europe plus juste pour les travailleurs" seront organisés vendredi à Bruxelles, à l'initiative de la Confédération européenne des syndicats, annonce-t-elle mercredi dans un communiqué.

Le rendez-vous est donné dès 10h30 sur la place du Luxembourg et la marche prendra fin avenue d'Auderghem, à proximité des bâtiments du Conseil et de la Commission européenne. L'objectif est d'attirer l'attention des citoyens sur les élections qui se tiendront un mois plus tard.

"Les élections européennes de cette année sont les plus importantes que nous ayons connues au cours de ces dernières décennies", affirme Luca Visentini, secrétaire général de la CES. "Et nous invitons tous les citoyens à voter, à voter pour les candidats et les partis qui se battront pour une Europe plus juste pour les travailleurs. Ne nous laissons pas berner par les partis d'extrême droite antieuropéens et souverainistes - ils ne proposent aucune solution aux problèmes auxquels les travailleurs sont confrontés aujourd'hui."

La confédération attend quelque 10.000 personnes.