Les douaniers constatent deux fois plus de fraude au diesel lors des contrôles routiers par rapport aux années précédentes. Le prix élevé du carburant est une explication sans équivoque du phénomène, rapportent Het Nieuwsblad et Het Belang van Limburg lundi.

L'an passé, 1.807 chauffeurs ont reçu une amende en Belgique pour avoir "roulé au rouge", soit rempli le réservoir de leur véhicule avec du mazout de chauffage. Sur les 27.950 contrôles, cela faisait 6,5 % de contrevenants. En 2020, avec le début de la pandémie, moins de contrôles ont eu lieu et donc moins de fraudeurs ont été interceptés. "En 2021, il y a eu une augmentation conséquente, aussi en comparaison avec les années pré-pandémie", confirme le porte-parole du SPF Finances, Francis Adyns.

Les premiers mois de cette année, l'augmentation est d'autant plus notable alors que le diesel coûte désormais plus de 2 euros au litre. Les automobilistes fraudeurs qui sont surpris à faire le plein avec le carburant inadéquat s'exposent à une amende de 500 euros.

