En cette fin d'année, Trends Tendances pose des questions très concrètes concernant la crise énergétique et économique.

Faut-il continuer à investir dans la transition énergétique?

"Faut-il continuer à investir? La réponse est oui!, clame Pierre-Frédéric Nyst, président de l'Union des classes moyennes (UCM). Comment ? Cela dépend au cas par cas, mais des appuis existent.

Le point de départ, c'est que les factures d'énergie, qui ont explosé depuis le début de l'année, devront être payées, quoi qu'il arrive. Nous conseillons dès lors aux PME et aux indépendants de trouver leur banquier pour faire un crédit à deux entrées: un crédit d'investissement pour des actifs économiseurs d'énergie et un crédit de consommation pour solder un plan d'apurement auprès des fournisseurs. Ces derniers doivent être payés, faute de quoi ils risquent de ne plus avoir les moyens d'aller sur le marché de l'énergie, avec le risque de black-out que cela induit.

Votre banquier peut se faire couvrir par la Sowalfin ou par Finance Brussels. Cela permet d'avoir des taux beaucoup plus bas que ce que le marché propose habituellement.

Bien sûr, on peut avoir des réserves, une aide de la famille ou du crowdfunding, mais c'est un moyen pour tout le monde d'investir dans la transition énergétique pour ne plus jamais avoir de facture aussi élevée.

On se heurte, évidemment au problème psychologique: les entreprises peinent à accepter que pour s'en sortir, elles doivent se remettre un emprunt sur le dos. Mais cela peut ne pas être si lourd que cela si votre banquier se fait couvrir par la Région wallonne.

C'est vraiment le moment d'investir dans la transition énergétique. Pas forcément pour des raisons morales ou politiques, en vue de sauver la planète, non, mais parce qu'un principe fondamental en économie consiste à gérer les ressources qui ne sont pas infinies. On arrive pratiquement au bout des énergies fossiles, c'est le moment d'agir.

Investir, c'est évidemment délicat en période de crise, mais cela peut représenter une opportunité."

