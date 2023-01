En province d'Anvers, une commune utilise les drones pour élaborer son nouveau plan de stationnement.

"Autrefois, on demandait à des étudiants jobistes de compter le nombre de voitures stationnées, sans savoir combien de temps elles restaient parquées au même endroit, commente Paul Bouman, patron de Roelofs, une entreprise familiale néerlandaise spécialisée en études et observations au départ du ciel.

Ses drones survolent depuis un moment déjà la commune d'Heist-op-den-Berg, en province d'Anvers, afin de localiser les voitures en stationnement et de quantifier, par comparaison de clichés successifs, leur temps d'immobilisation.

Après analyse, les autorités communales disposeront de précieuses informations pour actualiser un plan de stationnement vieux de près de 10 ans. Soucieux de préserver la vie privée des habitants, les drones évoluent à une hauteur de 45 mètres et ne fournissent que des images dont tout élément susceptible d'identifier une personne a été banni. Ces dernières sont ensuite assemblées pour constituer un document au départ duquel les autorités pourront travailler à leur aise.

