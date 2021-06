Les membres de la Fédération Horeca Bruxelles pourront ainsi offrir à leurs clients des trajets de taxi d'une valeur de 10 euros afin qu'ils puissent se déplacer vers et depuis les restaurants et bars.

La Fédération Ho.Re.Ca Bruxelles et la société Taxis Verts vont s'associer pour donner un coup de pouce au secteur de l'horeca bruxellois, qui a été durement touché depuis le début de la crise sanitaire, et redynamiser l'activité dans la capitale, annoncent-elles mercredi. Pour ce faire, l'entreprise de taxis va offrir jusqu'à 50.000 euros de courses en taxi, utilisables dès à présent alors que sont entrés en vigueur ce 9 juin des assouplissements importants pour le secteur.

"Au travers de ce partenariat, nous souhaitons contribuer à la reprise de l'activité dans nos secteurs respectifs en facilitant les déplacements des Bruxellois. (...) Les membres de la Fédération Horeca Bruxelles pourront ainsi offrir à leurs clients des trajets de taxi d'une valeur de 10 euros afin qu'ils puissent se déplacer vers et depuis les restaurants et bars", explique Jean-Michel Courtoy, directeur général de Taxis Verts.

De son côté, La Fédération Ho.Re.Ca Bruxelles, qui représente les intérêts des PME et des indépendants bruxellois actifs dans le secteur de l'horeca, qualifie ce partenariat d'"historique". "Jamais un tel accord n'avait été signé pour stimuler et faciliter les déplacements des clients de nos membres", dit ainsi Fabian Hermans, administrateur de la Fédération Ho.Re.Ca Bruxelles. La réduction, sous forme de code promo, est disponible pour les commandes avec paiement 'in-app' dans l'application mobile Taxis Verts.

Les détails et modalités sont à retrouver sur www.taxisverts.be/fr/horeca.

