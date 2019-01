Depuis 2015, le chômage recule en moyenne de près de 5% par an en Wallonie

Le recul du chômage s'est manifesté en 2018 dans toutes les catégories d'âge mais c'est parmi les jeunes de moins de 25 ans qu'il a été le plus prononcé (-6,3%). Le chômage a baissé dans toutes les durées d'inoccupation, à l'exception des chômeurs inoccupés depuis plus d'un an mais moins de deux ans (+2,1% en moyenne entre 2017 et 2018).

En outre, "après une plus forte diminution de la demande d'emploi féminine durant quelques années, un recul plus soutenu des effectifs masculins s'observe depuis 2018.

En moyenne entre 2017 et 2018, la demande d'emploi a diminué de 5,5% parmi les hommes et 4,0% parmi les femmes", observe le Forem.

Pour le seul mois de décembre 2018, la Wallonie comptait 208.367 DEI, soit 133.384 demandeurs d'emploi demandeurs d'allocations (dont 1.547 en Communauté germanophone), 30.766 jeunes en stage d'insertion professionnelle (dont 175 en Communauté germanophone), 32.029 demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et 12.188 demandeurs d'emploi inscrits librement.

Ces DEI représentent 13,2 % de la population active wallonne. Ce taux de demande d'emploi était de 13,4% fin 2017, 14,4% fin 2016 et 15,0% fin 2015. Par rapport à fin décembre 2017, le nombre de DEI en Wallonie a baissé de 1,5% ou 3.071 personnes. Par ailleurs, le Forem a diffusé sur l'ensemble de l'année 2018 plus de 336.000 offres d'emploi, soit 49,6% de plus qu'au cours de l'année 2017, auxquelles s'ajoutent plus de 119.000 offres communiquées par le VDAB et Actiris l'an dernier.