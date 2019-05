Un professeur de la VUB propose d'utiliser en première ligne et à titre préventif le dépisage du cancer par analyse de sang.

"En 2016, plus de 68.000 Belges ont découvert qu'ils étaient atteints d'un cancer ; 10 % d'entre eux sont de caractère héréditaire ou familial et auraient facilement pu être dépistés dans un stade antérieur par une simple prise de sang ", argumente Jacques De Grève, professeur à la VUB et médecin à l'UZ Bruxelles, qui propose dès lors de généralis...