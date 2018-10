Démission au Conseil supérieur des Finances, réforme fiscale est dans l'impasse

Le président du Conseil supérieur des Finances Herwig Joosten vient de donner sa démission. Il avait pour tâche de préparer un rapport d'ici la fin de l'année en vue d'une grande réforme fiscale, or cette date butoir n'est plus réaliste, rapportent De Tijd et L'Echo. Sa démission était annoncée dans La Libre fin septembre.