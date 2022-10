Les titulaires d'un contrat d'électricité résidentiel qui n'auraient pas reçu automatiquement la prime chauffage de 100 euros via leur facture d'électricité pourront la réclamer jusqu'au 15 novembre, soit un délai de 15 jours. C'est ce qu'a annoncé vendredi la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten, lors d'une visite au call-center du SPF Économie à Bruxelles.

Le gouvernement avait initialement décidé d'autoriser l'introduction des demandes de cette prime jusqu'au 1er novembre. Toutefois, explique le SPF Économie sur son site, le texte légal n'étant pas encore publié, ce délai sera prolongé jusqu'au 14e jour après la publication au Moniteur belge, laquelle n'est pas encore intervenue.

Les démarches à réaliser sont expliquées sur le site du SPF Économie. Les personnes qui auraient encore des questions peuvent s'adresser à un call-center. Une centaine de personnes y travaillent, dont un tiers en moyenne répond chaque jour sur la prime chauffage, tandis que les autres sont plutôt interrogés sur la prime "gasoil de chauffage ou de propane en vrac".

La prime chauffage a déjà été octroyée automatiquement à 4,1 millions de ménages. Quelque 240.000 demandes sont arrivées en plus au SPF Économie, dont 100.000 ont déjà été traitées. Pour la prime "gasoil de chauffage ou de propane en vrac", qui n'est pas octroyée automatiquement, plus de 600.000 demandes ont déjà été reçues.

"Quarante-cinq nouveaux collaborateurs arrivent pour une période de six mois", afin d'aider les équipes du SPF Économie. "Je veux que toute personne qui a droit à une aide énergétique la reçoive à temps pour l'hiver", a commenté Mme Van der Straeten.

