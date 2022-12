Du vendredi 25 novembre jusqu'au dimanche 18 décembre inclus, 2.186.985 personnes ont déambulé à Plaisirs d'Hiver à Bruxelles, selon les organisateurs. 799.330 sont des Bruxellois (36,5%), 636.669 ont la nationalité belge (29,1%) et 750.986 proviennent de l'étranger (34,3%).

"Plaisirs d'Hiver mérite sans nul doute son titre de meilleur marché de Noël grâce à l'ensemble des artisanes ou artisans, des commerçantes ou commerçants, des forains et des artistes qui enchantent les touristes ainsi que les Bruxelloises et Bruxellois dans une ambiance chaleureuse et festive", souligne l'Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements à la Ville de Bruxelles, Delphine Houba, dans un communiqué de presse.

Les installations situées sur les places De Brouckère et de la Monnaie prolongeront les festivités jusqu'au dimanche 8 janvier 2023. Durant toute une semaine, le public pourra donc encore s'essayer aux patins ou au curling, accueilli par les chalets et par le village après-ski. Dans le même temps, les rues du centre et le sapin de Noël de la Grand-Place seront garnis et mettront en valeur les commerces.

"Cette année marque la reprise économique de notre capitale. Le centre-ville n'a rien perdu de sa dynamique avec ses milliers de visiteuses et visiteurs. Plaisirs d'Hiver reste un incontournable à Bruxelles et une locomotive économique", conclut le Bourgmestre Philippe Close.

Les organisateurs et la Ville de Bruxelles déconseillent cependant l'utilisation de la voiture pour se rendre dans le coeur de la capitale. Toutes les informations au sujet de la mobilité se trouvent sur www.plaisirsdhiver.be/mobilite/

