Début des soldes: "pas de rush", mais un stock important après un printemps décevant

La période des soldes d'été débute lundi, pour un mois. Dans le secteur de l'habillement et de la chaussure, on en attend beaucoup, après un printemps qui semble avoir été décevant pour les commerçants, ressort-il des chiffres de Comeos, la fédération du commerce et des services, et du SNI, le Syndicat neutre pour indépendants.

© belgaimage