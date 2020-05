Les commerçants du Meir à Anvers se préparent à la réouverture de leurs enseignes lundi. Le bourgmestre Bart De Wever et Dominique Michel, CEO de la fédération du commerce Comeos, ont pu constater vendredi dans deux magasins de la célèbre artère commerçante que les préparatifs allaient bon train.

"Lundi, c'est le Jour-J pour nous. Nous disposons avec le Meir du plus important axe commerçant des plats pays", commente M. De Wever.

Le bourgmestre pense que tout se déroulera bien pour cette reprise. "Nous ne prévoyons pas de déferlement de clients. Comme les établissements horeca sont encore fermés, le shopping sera moins 'fun'. Nous nous attendons à voir venir surtout des acheteurs qui ont réellement besoin de quelque chose."

La ville a tout de même pris les mesures nécessaires afin que chacun puisse se déplacer de façon tout à fait sûre dans les rues commerçantes. Sur le Meir par exemple, des flèches ont été peintes sur le sol afin de montrer au client le sens de shopping recommandé. Certaines artères plus étroites ont été mises à sens unique. Ce ne sont là que des recommandations, insiste le bourgmestre. "On compte sur le sens citoyen des clients."

De grands écrans rappelleront aux visiteurs de conserver une distance sociale. Des toilettes mobiles ont été prévues à certains endroits stratégiques de la Métropole avec les produits hygiéniques nécessaires (distributeur de gel désinfectant...). La Ville contrôlera le flux de visiteurs à l'aide de caméras et grâce aux signaux des téléphones portables.

