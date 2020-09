Le passeport belge est aujourd'hui le passeport le plus puissant au monde, selon le site " passeport index ". Le passeport belge donne accès à 124 pays, dont 91 sans visa.

J'ai toujours dit que la Belgique est un pays de cocagne, un pays d'une qualité de vie exceptionnelle. On a parfois tendance à l'oublier ou à considérer cela comme un fait acquis. Pourtant, la pandémie a jeté un regard négatif sur notre pays, car même si les statistiques font l'objet de débats entre experts, la Belgique est restée pour des yeux externes, le pays avec le taux de mortalité le plus élevé par nombre d'habitants en matière de covid-19.

Pourtant, aujourd'hui, à l'heure des fermetures de frontières et des zones rouges un peu partout dans le monde avoir un passeport belge, c'est le top. Depuis peu, le passeport belge est même devenu le passeport le plus puissant au monde. Depuis des années, le site "passeport index" établit un classement des passeports le plus puissant, autrement dit, les passeports permettant de voyager dans un maximum de pays sans visa. Jusqu'en décembre 2019, le passeport le plus puissant était celui des Émirats arabes unis, car il permettait à son détenteur de voyager sans visa dans 179 pays. Avec le confinement, ce chiffre est tombé à 90, et dons les Emiratis sont passé de la première place du podium au 13e rang. Même le passeport américain a souffert de la mauvaise gestion de la pandémie et alors qu'en 2019, un Américain pouvait voyager sans visa pré-approuvé dans 171 pays, il ne peut plus le faire aujourd'hui que pour 87 pays. Selon Les Echos, c'est la chute la plus importante de tout le classement. Globalement, l'Europe s'en sort plutôt bien même si nous avons été terriblement affectés par la pandémie. En général, un passeport européen permet de voyager sans visa dans 120 pays dans le monde - mais c'est quand une perte de 50 pays en quelques mois à peine.

Qui sont les champions du classement ? Je vous le donne en mille, nous autres, les Belges. Notre passeport nous donne accès à 124 pays, dont 91 sans visa. Nous avons donc aujourd'hui le passeport le plus puissant au monde. J'ajouterai que nous sommes doublement forts, car nous arrivons à ce score sans même avoir un gouvernement fédéral de pleins pouvoirs. Pour ma part, j'aurai préféré avoir la situation inverse, car à quoi bon voyager si c'est pour se mettre en quatorzaine ensuite ?

