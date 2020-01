De plus en plus de Belges déclarent des dons sur leur déclaration d'impôt

De plus en plus de Belges déclarent des dons sur leur déclaration d'impôt, selon des chiffres du SPF Finances. Pour la déclaration 2018 -dons exécutés en 2017-, cela concernait 904.693 contribuables soit 10,3% de plus qu'en 2017 et 40,9% de plus qu'en 2013.