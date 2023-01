Une des premières résolutions pour l'année qui débute émises par les autorités américaines est de resserrer leur emprise sur les crypto actifs. Cela alors qu'un nouveau scandale potentiel de 900 millions de dollars ébranle le secteur.

Alors qu'un nouveau scandale est en train de secouer la planète crypto, pour la première fois, trois agences américaines, la Réserve fédérale (la banque centrale), la FDIC (l'agence qui garantit les dépôts bancaires) et l'OCC (l'agence du Trésor qui régule les banques implantées aux Etats-Unis) ont émis un communiqué commun qui avertit les banques qu'elles seront davantage contrôlées quant à leur portefeuille de crypto actifs.Le scandale, c'est celui qui concerne la plateforme d'investissement en cryptos Gemini qui avait sous-traité ses activités de prêts à la société Genesis qui appartient au groupe DCG de Barry Silbert. Mi-novembre, suite à l'effondrement de FTX, Genesis a suspendu indéfiniment la possibilité de retrait auprès de 340.000 clients. Genesis devrait 900 millions de dollars à Gemini. Mais, fait nouveau, Gemini accuse désormais Barry Silbert d'avoir détourné les fonds de ses clients au profit du groupe DCG. En ce début d'année, Gemini a publié une lettre ouverte pour rappeler ce litige, pour souligner que Genesis refuse toute négociation et pour exiger que Genesis publie un état des lieux de ses finances avant le 8 janvier.Ces gros remous sur la planète crypto est un élément de plus qui incite trois agences régulatoires américaines à réagir et à publier un communiqué commun qui concerne surtout les risques d'instabilité que les cryptos pourraient faire courir au secteur bancaire traditionnel.Le trio rappelle aux banques "qu'elles doivent engager des discussions approfondies avec leur autorité de contrôle sur les activités proposées et existantes liées aux crypto-actifs" et "qu'avant de lancer des activités liées aux crypto-actifs, elles doivent s'assurer qu'une activité peut être menée de manière sûre et solide, qu'elle est légalement autorisée, qu'elle est conforme aux lois et réglementations applicables et qu'elle peut être menée de manière équitable pour les consommateurs".Les agences soulignent le manque de robustesse et de maturité de ce marché, les risques de fraudes et de blanchiment et avertissent qu'elles vont renforcer leurs contrôles. Avec une dernière estocade : "sur la base de leur compréhension actuelle et de l'expérience acquise à ce jour, les agences estiment que l'émission ou la détention pour compte propre de crypto-actifs émis, stockés ou transférés sur un réseau ouvert, public ou décentralisé, ou un système similaire, est très probablement incompatible avec des pratiques bancaires sûres et saines". En résumé, les crypto actifs ne sont pas considérés comme fiables et les banques ne doivent pas en détenir pour compte propre.Les autorités américaines joignent d'ailleurs l'acte à la parole, puisqu'elles viennent de conclure une transaction avec la plateforme Coinbase qui se voit infliger une amende de 100 millions de dollars par la justice de l'Etat de New York pour avoir été laxiste sur la réglementation anti-blanchiment.