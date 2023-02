Je ne sais plus qui disait que le bonheur, ce n'est pas la destination, mais c'est le chemin. C'est un bon rappel qui vaut aussi en économie. Souvenez-vous, le maître-mot de l'année 2022, c'était le mot inflation...

Et pour cause, l'inflation avait disparu de nos contrées pendant des lustres et là, à la faveur du COVID-19 et de la guerre en Ukraine, elle a ressurgi comme un diable hors de sa boîte. Et puis, pour 2023, le maître-mot devait être le mot récession. À cause de cette invasion en Ukraine, nos économies devaient connaître une croissance négative, ce qui est la définition d'une récession. Or, fort heureusement, ce n'est pas le cas. En Europe, même l'Allemagne, pourtant très dépendante de la Russie pour le gaz, a évité la récession à la grande surprise des commentateurs. Bonne nouvelle, donc !

Et comme toujours les bonnes nouvelles sont minorées par les médias et les réseaux asociaux, car les bonnes nouvelles ne sont pas assez virales, elles ne provoquent pas assez de clics dans ce marché de l'attention qu'est devenu le monde médiatique. En revanche, ce qui m'a étonné, c'est de voir que la Russie, pourtant criblée de sanctions économiques en tout genre, va non seulement échapper à la récession en 2023, mais devrait connaître une meilleure croissance que la zone euro en 2024. Et c'est le FMI qui l'écrit !

Évidemment quand on lit ça, on a juste envie d'ajouter : alors, quoi, tous ces morts et tous ces sacrifices économiques pour ça ? Pour voir la Russie dépasser l'Europe en termes de croissance en 2024 ? C'est vrai que c'est perturbant, mais bon, on peut se rassurer, primo, en se disant que le FMI se plante très souvent dans ses prévisions, il vient d'encore le faire pour la récession en Europe. Ou encore, se rassurer avec les propos d'Eric Chaney, un économiste bien connu en France et que mes confrères d'Atlantico.fr ont eu la bonne idée d'interviewer sur ce sujet. D'abord, il faut se rendre compte que si la Russie tient encore le coup sur le plan économique, c'est en bonne partie, parce que les sanctions occidentales ont été contournées aussi bien pour les importations de produits occidentaux que pour les exportations de pétrole. Mais tout cela est en train de changer, et les sanctions commencent à porter leurs fruits - enfin - l'industrie automobile russe est quasi à l'arrêt en raison des difficultés à se procurer des pièces détachées par exemple. Quant à l'embargo sur le pétrole, il est de mieux en mieux respecté, car l'Europe a utilisé l'arme de l'assurance ; autrement dit, les sociétés européennes ne sont plus autorisées à assurer les navires pétroliers qui transportent de l'or noir russe. La non-assurance de la cargaison a de quoi refroidir les plus rusés, et puis comme le reconnaît Eric Chaney, l'économie russe est en train de se transformer en économie de guerre arriérée, pour la simple raison qu'elle n'a plus accès à la technologie occidentale, mais seulement à celle de la Chine qui est encore en retard sur la nôtre.

D'ailleurs, autre signe symptomatique : les ingénieurs russes quittent le pays à vive allure. Pire encore : en toute discrétion, et sans que cela ne fasse la UNE des médias, la Russie est en train de devenir le vassal de la Chine. La Russie importe 2 à 3 fois plus de voitures chinoises que par le passé, et bientôt, nous dit Eric Chaney, ce sera le tour du secteur de l'aviation. Du temps de Mao, c'étaient les Russes qui fournissaient la Chine en nouvelles technologies, aujourd'hui, c'est exactement l'inverse, les anciens maîtres du Kremlin doivent se retourner dans leur tombe.

Je ne sais pas si devenir le vassal de la Chine était le souhait premier de Poutine, mais sa décision d'envahir l'Ukraine fait de son pays un satellite de l'Empire chinois. Comme dirait l'humoriste, il a voulu être plus grand, plus fort, plus indépendant, plus libre, mais à l'arrivée, il a juste changé de maître ou de laisse. À vous de choisir le terme le plus approprié.

