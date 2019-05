opinion

Croissance en sursis pour la zone euro

Philippe Ledent L'opinion de Philippe Ledent, senior economist chez ING Belgique, chargé de cours à l'UCL.

On le sait, l'économie de la zone euro n'est pas au mieux de sa forme. En 2018, la décélération continue de l'activité, sur fond de hausse des prix pétroliers et de tensions commerciales, a laissé des traces. Alors que le rythme de croissance flirtait avec les 3% fin 2017, il a diminué de moitié en à peine un an. L'embellie conjoncturelle a donc été de courte durée.