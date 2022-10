Ce n'est pas la panacée, mais c'est déjà ça: les Ving-Sept se sont entendus pour établir un corridor de prix basés sur les autres marchés, afin de limiter les hausses à l'avenir. Les ministres de l'Energie à la manoeuvre.

L'Union européenne a sauvé l'essentiel, lors du Sommet sur l'énergie qui s'est clôturé dans la nuit de jeudi à vendredi. Un accord a été trouvé, du moins pour que les travaux continuent et concrétisent des engagements de principe surmontant... pour l'instant les divisions entre Etats membres. A quatre heures du matin, le président du Conseil européen, Charles Michel, a pu tweeter son traditionnel: "Nous avons un accord". "Nous avons un engagement fort et unanime pour atteindre trois objectifs: des prix plus bas, la garantie de la sécurité d'approvisonnement et un travail continu pour faire baisser la demande." Il s'agit, en réalité, de demander à la Commission et aux ministres de l'Energie d'explorer "urgemment" toutes les pistes.Le point le plus délicat concernait le plafonnement des prix du gaz, qui conditionnent aussi ceux de l'électricité. La Belgique, en compagnie d'un nombre croissant de pays, réclame depuis mars une mesure en ce sens alors que les prix ne cessent d'exploser, d'abord en raison de la reprise post-Covid, ensuite en raison de la guerre en Ukraine. Plusieurs pays - dont l'Allemagne et les Pays-Bas - freinent en raison d'une inquiétude pour la sécurité d'approvisionnement. En clair, des prix délibérément poussés à la baisse risqueraient d'inciter des pays producteurs à vendre ailleurs.L'accord a surmonté cette division, mais sans que la décision ne soit immédiate. On mettrait en place un corridor dynamique des prix, c'est-à-dire un encadrement des prix tenant compte de l'évolution sur les autres marchés: le prix de référence du gaz en Europe, établi aux Pays-Bas, est nettement plus élevé qu'ailleurs, en raison de la tension propre au marché européen, mais aussi de la spéculation. A la Commission et aux ministres de l'Energie de s'entendre sur ce mécanisme en garantissant l'approvisionnement. Si obstacle il y a, on reviendra au Conseil et aux chefs d'Etat. Il y a une "clause de confiance", il faut aller vite.Cette mesure sera transitoire avant de s'entendre sur un nouvel indice gazier en remplacement du TTF de Rotterdam. Mais le sujet est très sensible pour le gouvernement néerlandais.La baisse des prix du gaz du moment, après les sommets de l'été quand les Etats s'approvisionnaient pour l'hiver, donne un tout petit peu de temps. La volonté est d'aller vite. "Nous n'avons jamais été aussi directifs, insiste le Premier ministre belge, Alexander De Croo. On demande des décisions concrètes, à soumettre urgemment." Celles-ci pourraient être effectives "fin octobre, début novembre", selon le président français, Emmanuel Macron. "Je suis confiant que les effets seront très vite visibles", clame Charles Michel, assure le président du Conseil européen. Et on envoie un signal clair au marché : nous sommes prêts à agir ensemble."En clair, on se fait confiance alors que, pourtant, les tensions sont vives et que le couple franco-allemand est en pleine crise. Une rencontre entre Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholtz a permis de déminer un peu le terrain, une rencontre est prévue mercredi prochain à l'Elysée.Par ailleurs, les Vingt-Sept ont approuvé la proposition de la Commission visant à mettre en oeuvre l'achat commun de gaz, avec une obligation, pour chaque Etat, de passer par cette mutualisation pour au moins 15 % du remplissage de ces stocks. C'est un premier pas pour éviter de se faire concurrence et utiliser la force de l'Union sur les marchés.Si cet accord de principe n'est pas la pancée, il permet toutefois d'éviter un constat de désaccord qui aurait permis à certains pays d'avancer sans tenir compte de la solidarité européenne. La menace, explicite, se trouvait sur la table.