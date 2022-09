Les premières mesures adoptées mercredi par le gouvernement wallon pour soutenir les ménages les plus fragiles face à la flambée des prix de l'énergie "semblent être de petits pas dans la bonne direction" mais "seront clairement insuffisantes pour permettre d'affronter la crise et l'hiver", a réagi jeudi la FGTB wallonne.

Le gouvernement wallon a notamment décidé de reconduire certaines mesures prises durant la crise sanitaire, comme le statut de client conjoncturel protégé qui sera prolongé jusqu'au 31 août 2023. Un moratoire hivernal sur les expulsions domiciliaires sera également mis en place pour les expulsions de logements privés jusqu'au 15 mars 2023 et les coupures d'énergie seront suspendues pour les ménages durant les mois de novembre et décembre 2022. Ensuite, les dispositions relatives au passage devant le juge de paix avant toute résiliation de contrat et de coupure entreront en vigueur. D'autres mesures de soutien aux ménages seront par ailleurs prises: facilitation de la négociation des plans de paiement ou encore mobilisation de la ligne téléphonique du 1718 pour toute question relative à la situation énergétique et aux aides apportées par la Région wallonne.

"Malgré ces mesures, une large majorité de travailleuses, de travailleurs et d'allocataires sociaux ne pourront tout simplement pas payer leurs factures. Il faut donc des solutions immédiates pour les aider en renvoyant l'addition aux sociétés qui tirent profit de la crise", estime le syndicat socialiste dans un communiqué.

La FGTB wallonne demande ainsi un moratoire sur les compteurs à budget ainsi que l'interdiction immédiate des coupures d'énergie et sa prolongation au-delà du mois de décembre. Le syndicat appelle également à faire contribuer les entreprises du secteur énergétique ayant engrangé des "surprofits astronomiques sur le dos des consommatrices et consommateurs".

Enfin, estimant que la "libéralisation a été un échec total", la FGTB wallonne appelle à enclencher, dès aujourd'hui, "le processus de retour du secteur énergétique dans le giron - et sous contrôle - public."

Le gouvernement wallon a notamment décidé de reconduire certaines mesures prises durant la crise sanitaire, comme le statut de client conjoncturel protégé qui sera prolongé jusqu'au 31 août 2023. Un moratoire hivernal sur les expulsions domiciliaires sera également mis en place pour les expulsions de logements privés jusqu'au 15 mars 2023 et les coupures d'énergie seront suspendues pour les ménages durant les mois de novembre et décembre 2022. Ensuite, les dispositions relatives au passage devant le juge de paix avant toute résiliation de contrat et de coupure entreront en vigueur. D'autres mesures de soutien aux ménages seront par ailleurs prises: facilitation de la négociation des plans de paiement ou encore mobilisation de la ligne téléphonique du 1718 pour toute question relative à la situation énergétique et aux aides apportées par la Région wallonne. "Malgré ces mesures, une large majorité de travailleuses, de travailleurs et d'allocataires sociaux ne pourront tout simplement pas payer leurs factures. Il faut donc des solutions immédiates pour les aider en renvoyant l'addition aux sociétés qui tirent profit de la crise", estime le syndicat socialiste dans un communiqué.La FGTB wallonne demande ainsi un moratoire sur les compteurs à budget ainsi que l'interdiction immédiate des coupures d'énergie et sa prolongation au-delà du mois de décembre. Le syndicat appelle également à faire contribuer les entreprises du secteur énergétique ayant engrangé des "surprofits astronomiques sur le dos des consommatrices et consommateurs". Enfin, estimant que la "libéralisation a été un échec total", la FGTB wallonne appelle à enclencher, dès aujourd'hui, "le processus de retour du secteur énergétique dans le giron - et sous contrôle - public."