Crise énergétique: feu vert en commission pour le report des cotisations sociales

La commission des Affaires sociales de la Chambre a donné mercredi son feu vert à la possibilité de reporter le paiement des cotisations sociales dues pour le troisième et quatrième trimestres 2022 et le premier trimestre 2023 sans application de sanctions. Seuls la N-VA et le PTB se sont abstenus sur ce projet de loi.

Frank Vandenbroucke