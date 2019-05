opinion

Coûts de la déclaration fiscale: l'Estonie, un élève modèle ?

Non, je ne parlerai pas ici du niveau d'imposition. Tous les lecteurs savent pertinemment que la Belgique se classe invariablement parmi les pays où les taux d'imposition sont les plus élevés, tant pour l'impôt des personnes physiques que pour celui des sociétés. Si vous avez encore des doutes à ce sujet, je vous renvoie au dernier rapport que l'OCDE a consacré à ce thème. Et à la veille des élections, il y a fort à parier que de nombreux partis vont formuler des promesses en la matière.