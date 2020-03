Le ministre wallon de l'Economie, Willy Borsus, annonce dans un communiqué dimanche qu'il va convoquer une "task-force" pour aider et accompagner les entreprises à faire face aux conséquences économiques de l'épidémie du nouveau coronavirus. Elle se réunira mardi.

La task-force sera composée notamment du SPW Economie, Emploi et Recherche, de l'Agence wallonne à l'exportation (Awex), du fonds d'investissement Sogepa, de la Sowalfin (partenaire financier de PME), de l'Union des classes moyennes, du Syndicat neutre des indépendants, etc.

Il s'agira "d'anticiper, d'observer et d'analyser avec une extrême vigilance les répercussions économiques pour nos entreprises et de les aider en conséquence", souligne le communiqué. L'épidémie du Covid-19 peut avoir comme conséquences un ralentissement de l'activité économique, des difficultés d'approvisionnement, des tensions de trésorerie..., liste le communiqué.

