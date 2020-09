En juillet 2020, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s'est établi à 7,9% dans la zone euro, en hausse par rapport au taux de 7,7% enregistré en juin 2020, selon les dernières données de l'Institut européen de statistiques Eurostat. Dans l'Union européenne, le taux de chômage était de 7,2% en juillet 2020, en hausse par rapport au taux de 7,1% de juin 2020.

Le mois dernier, 15,184 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE, dont 12,793 millions dans la zone euro. En Belgique, ils étaient 281.000 (5,5%).

Quant à la tranche des moins de 25 ans, 2,906 millions de jeunes étaient au chômage en juillet dans l'UE (17,0% contre 16,9% en juin 2020), dont 2,338 millions dans la zone euro (17,3% contre 17,2%).

Enfin, le taux de chômage des femmes s'est établi à 7,5% dans l'UE (contre 7,3% en juin 2020) et celui des hommes était à 7,0% (contre 6,8%). Dans la zone euro, le taux de chômage a augmenté de 8,0% en juin 2020 à 8,3% en juillet 2020 pour les femmes et de 7,5% à 7,6% pour les hommes. En Belgique, les mesures sont restées stables: 5,9% des hommes étaient au chômage en juillet, contre 5,1% des femmes.

