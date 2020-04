Le produit intérieur brut (PIB) de la Belgique, corrigé des variations saisonnières et des effets de calendrier, s'est replié de 3,9% au premier trimestre de 2020 par rapport au trimestre précédent, en raison de la crise du coronavirus, annoncent mercredi l'Institut des comptes nationaux (ICN) et la Banque nationale de Belgique (BNB).

D'après les premières estimations, la valeur ajoutée a diminué de 3,5% dans l'industrie, de 6,6% dans la construction et de 3,6% dans les services par rapport au trimestre précédent.

Comparativement aux trois premiers mois de 2019, le PIB belge s'est replié de 2,8%.

Ces chiffres de croissance sont toutefois empreints d'une incertitude plus grande que d'habitude. "Faute de données administratives pour le mois de mars, au cours duquel les conséquences du Covid-19 ont été observées, cette estimation "flash" a été réalisée selon une méthode adaptée", soulignent l'ICN et la BNB.

