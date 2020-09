Le gouvernement allemand a revu sa prévision conjoncturelle pour 2020 et table désormais sur une chute de 5,8% du Produit intérieur brut en 2020, moins mauvais que les 6,3% initialement prévus, a annoncé mardi le ministre de l'Economie, Peter Altmaier.

"La récession au premier semestre était moins forte que ce que nous craignions et le rebond (...) est plus rapide et dynamique que ce que nous avions espéré", a expliqué M. Altmaier lors d'une conférence de presse, ajoutant que le rebond en 2021 sera en conséquence légèrement moins fort, avec une croissance de 4,4%.

