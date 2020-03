Aucune précision n'a encore été apportée quant à la mise en oeuvre pratique du report des paiements des crédits promis par les banques, a indiqué la fédération du secteur financier Febelfin.

Le 22 mars dernier, Febelfin, le ministre des Finances Alexander De Croo et la Banque nationale ont annoncé être parvenus à un accord. Les banques ont promis de soutenir financièrement les entreprises et les particuliers en cas de problèmes dus au coronavirus. Concrètement, ils se sont engagés, entre autres, à accorder un report du paiement des prêts hypothécaires et des prêts aux entreprises.

Toutefois, l'incertitude régnait toujours lundi sur les détails pratiques des mesures, alors que le régime est en vigueur depuis vendredi dernier. "Febelfin travaille actuellement à la mise en oeuvre pratique de cet engagement, avec l'ensemble du secteur financier et le gouvernement", a assuré lundi la fédération. "Toutes les banques pourront ainsi informer leurs clients de manière uniforme."

Febelfin promet encore que les gens disposeront de suffisamment de temps pour discuter d'un éventuel report de paiement avec leur banquier. Les clients pourront contacter leur banquier dans les prochaines semaines, explique-t-elle. Les détails pratiques devraient "bientôt" être communiqués.

