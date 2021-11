Plus de la moitié des entreprises cotées sur le FTSE 100, principal indice de la Bourse de Londres, se sont engagées à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, a annoncé le gouvernement britannique, qui accueille la COP26 à Glasgow en Ecosse.

"A ce jour, 60 entreprises" figurant sur cet indice qui rassemble cent des plus grandes entreprises britanniques "ont adhéré à la campagne Objectif Zéro des nations unies", soit trois fois plus qu'en début d'année, a annoncé le ministère britannique des Entreprises et de l'Energie dans un communiqué. Ces compagnies représentent "une capitalisation boursière de plus de 1.200 milliards de livres et un chiffre d'affaires annuel combiné de 700 milliards de livres", précise le gouvernement. Plus de 2.000 petites entreprises britanniques ont elles aussi adhéré à la campagne zéro carbone des nations unies et 5.200 compagnies se sont engagées dans cette voie au niveau mondial, ajoute le communiqué. Londres avait annoncé mardi soir son ambition de décarboner la finance britannique en renforçant d'ici 2023 les exigences pesant sur le secteur, et rendra notamment obligatoire la publication de "plans de transition" détaillés par les Institutions financières et les compagnies cotées. Mais ces annonces s'étaient attirées les critiques des ONG environnementales, qui ne cessent de publier des études fustigeant les banques ou sociétés d'investissement, notamment britanniques, accusées de continuer à financer les projets liés aux hydrocarbures malgré leurs promesses de verdir leurs activités.