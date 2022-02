Construction de 5 éoliennes: "une volonté délibérée de la Wallonie de nuire à Fourons"

Les ministres flamands Matthias Diependaele et Zuhal Demir (N-VA) vont introduire un recours contre le projet de construction de six éoliennes dans la commune liégeoise de Dalhem, à la frontière des Fourons (Limbourg). Le projet aurait un important impact négatif sur le caractère pittoresque et agricole de cette région touristique, selon M. Diependaele.

Fourons accueille froidement la perspective d'une vue gâchée par les éoliennes wallonnes.