Philippe Ledent L'opinion de Philippe Ledent, senior economist chez ING Belgique, chargé de cours à l'UCL. Opinion

Conjoncture internationale: quelques (sombres) réflexions de rentrée

Quand je travaillais à l'IRES (UCL), mon chef me disait toujours que réaliser un exercice de conjoncture tous les trois mois et non pas chaque semaine avait un avantage : en s'écartant des indicateurs économiques entre deux exercices, cela permettait de prendre un peu de recul sur la situation économique, plutôt que de se centrer sans cesse sur le dernier indicateur publié ou le dernier événement en date.