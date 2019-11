Romancier, essayiste et consultant

Qui ne s'est jamais rétracté avant de poser une question bête ?

La fameuse question qui nous brûle les lèvres mais dont on craint qu'elle trahisse notre ignorance aux yeux de notre interlocuteur, qu'elle nous disqualifie en compagnie d'experts, voire qu'elle importune celui que l'on interroge. Dans le doute, on garde cette question pour nous, laissant les autres se charger des questions intelligentes. Des demandes qui avancent dans un périmètre balisé. Tant pis si toutes les questions ne font que confirmer ce que tout le monde sait plus ou moins déjà. Un rien redondantes, ces questions reçoivent l'approbation de tous. C'est l'essentiel.

