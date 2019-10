Les Etats-Unis sont devenus ces derniers mois le premier exportateur de gaz naturel liquéfié en Europe. C'est le résultat du boom du gaz de schiste, d'investissements gigantesques dans les capacités d'exportation de l'Oncle Sam et d'importation de l'Union européenne...

Si un jour Greta Thunberg devait survoler la Louisiane et atterrir à Baton Rouge, la capitale administrative de cet Etat du sud des Etats-Unis, elle en aurait le coeur retourné. Raffineries, puits pétroliers, sites de liquéfaction de gaz se succèdent tout le long de cette Gulf Coast, cette côte qui va de la Floride au Texas, dont les Etats concentrent plus de 60% de la production pétrolière du pays et un peu moins de la moitié de sa production de gaz. Les Etats de la Gulf Coast abritent aussi un incroyable enchevêtrement de pipelines qui, heureusement pour l'oeil, sont pour la plupart enterrés.

