Christine Lagarde : "Le féminisme n'est pas l'apanage des femmes"

À l'heure où le 8 mars devient férié à Berlin, de nombreuses marques récupèrent cette journée de sensibilisation et de mobilisation à des fins commerciales. Dans une interview accordée à The Guardian, Christine Lagarde, la patronne du FMI, affirme que les femmes apportent de nouvelles compétences et contribuent à accroître la productivité.