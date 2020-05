Charles Michel: une "société bienveillante" devrait être "notre nouvel horizon européen"

Le président du Conseil européen Charles Michel a appelé vendredi à "puiser" dans l'actuelle crise sanitaire et économique liée au coronavirus "les leçons et l'énergie transformatrice vers une Europe et un monde meilleurs". Le Belge s'exprimait par message vidéo à l'occasion de l'évènement virtuel "The State of the Union Conference Europe", organisé par l'Institut universitaire européen.

Charles Michel © belga