"Ce sera ça ou rien" : pour le négociateur en chef du Brexit pour l'UE, l'accord conclu est le seul traité de divorce possible

Le feuilleton n'en finit plus. Après avoir essuyé une cuisante défaite le 15 janvier dernier, Theresa May a expliqué en début de semaine à la Chambre des Communes vouloir retourner à Bruxelles pour renégocier le traité de divorce conclu en novembre. On pouvait s'attendre à une proposition de "plan B". Il n'en a rien été. La Première ministre s'est contentée de défendre son plan initial, en évoquant que des changements minimes.

...