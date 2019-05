La société de courtage d'assurances et de gestion des risques, Marsh, a réalisé une nouvelle version de sa carte interactive des risques politiques en 2019. L'objectif ? Aider les entreprises à faire face à l'incertitude grandissante lors de transactions commerciales à l'international.

La situation économique et politique mondiale est telle qu'actuellement les entreprises voient leurs intérêts commerciaux de plus en plus souvent menacés par l'incertitude politique ambiante et les risques qui en découlent.

Raison pour laquelle Marsh, spécialiste du courtage d'assurances et de la gestion des risques, a mis à jour sa carte de "Risques" qu'ils soient politiques, opérationnels et économiques. Cette carte interactive permet d'avoir, pays par pays, un aperçu du statut de celui-ci, et souligne les changements qu'a connus ce dernier par rapport à l'année dernière.

En effet, selon le rapport sur les risques mondiaux 2019 du Forum économique mondial, cité par le communiqué de Marsh, "les tensions géopolitiques et géoéconomiques croissantes représentent actuellement les risques les plus importants à l'échelle mondiale". Il est vrai qu'un brouillard d'incertitudes plane actuellement sur une large partie du monde : bras de fer commercial entre les États-Unis et la Chine, les différents reports de la date du Brexit (et les nombreuses interrogations quant à son application effective), les prochaines élections européennes... Sans oublier les agitations qui soulèvent l'Asie quant à l'avenir de l'accord sur le nucléaire iranien, la reprise des tirs de missiles nord-coréens et les tensions entre la Russie et l'Ouest.

Un contexte mondial qui n'est donc pas propice aux entreprises, qui fonceraient tête baissée lors de leur développement et investissements à l'international. Une analyse des risques, réels et potentiels, ainsi que leurs impacts, est plus que fortement recommandée par Marsh, voire indispensable.