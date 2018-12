"C'est Economix, idiot!", une magistrale histoire de la pensée économique en BD

"L'économie est constituée à 95 % de bon sens et on l'a délibérément complexifiée. " C'est l'opinion du Coréen Ha-Joon Chang qui enseigne à Cambridge. L'écrivain new-yorkais Michael Goodwin la partage et prouve que l'on peut décomplexifier la matière, en racontant de manière claire et magistrale, dans une bande dessinée réalisée avec son compère dessinateur Dan Burr, quatre siècles d'histoire économique (1). Le livre est devenu un phénomène d'édition. Depuis 2012, il s'en est écoulé des centaines de milliers d'exemplaires dans le monde, dont 150.000 uniquement en France. Et voici quelques mois, il en est sorti, en français, une nouvelle édition " revue et augmentée ".

