" Au vu du budget 2023 et de la gestion de l'année 2022, nous avons des éléments positifs à faire valoir pour maintenir notre note " auprès de l'agence de notation Moody's, a affirmé le ministre wallon du Budget, Adrien Dolimont, au premier jour des discussions budgétaires en commissions du parlement wallon.

Le verdict de Moody's - qui avait dégradé la note de la Région l'année passée, la faisant passer de A2 à A3 en l'assortissant néanmoins d'une perspective stable - est attendu dans une quinzaine de jours.

"Cette notation conditionne l'intérêt des investisseurs pour la Région et donc indirectement le coût de nos emprunts. En cette période compliquée, il est important de garantir l'attractivité de la Wallonie sur les marchés. Pas pour faire plaisir à des agences ou au marché mais pour garantir la transparence et avoir les moyens financiers pour mener les politiques de la Région", a détaillé le ministre Dolimont.

"Au cours des discussions menées avec Moody's en septembre dernier, nous avons pu démontrer que les engagements pris ont été tenus et même renforcés par des objectifs en phase avec les besoins et les contraintes de la Wallonie", a-t-il ajouté.

Des économies structurelles de 250 millions d'euros ont ainsi été confirmées dans le budget 2023, dont 97 millions viennent des crédits octroyés au cabinet Morreale; 43 millions des crédits au cabinet Borsus; 35 millions au cabinet Collignon; 23 millions chez Dolimont, 22,9 millions chez De Bue, 22,4 millions chez Henry; 3,5 millions chez Tellier et 2,4 millions chez Di Rupo.

Quant au solde brut à financer, il s'affiche désormais à 3,131 milliards d'euros, en amélioration d'un milliard d'euros par rapport à l'exercice précédent; le solde SEC s'élevant pour sa part à 2,57 milliards, en progrès de 500 millions. Discuté en commission cette semaine, le vote du budget wallon en commission est prévu pour ce vendredi. Il reviendra ensuite devant la plénière du parlement le 21 décembre.

Gros postes de dépenses

Si l'opposition wallonne avait dénoncé, en octobre dernier, un budget 2023 sans chiffres précis, elle a été servie ce lundi, avec la présentation détaillée de l'exercice en commission du parlement wallon.

Les dépenses liées au Covid s'élèvent à 79,5 millions d'euros, dont 60 millions sous forme de provision en cas de résurgence de l'épidémie. Les dépenses "inondations" atteignent pour leur part 461 millions, 46 millions étant consacrés à l'Ukraine et 429 millions à la crise énergétique. Quant aux dépenses relatives à la relance, elles se montent à 1,448 milliard d'euros, a détaillé le ministre.

Ces postes exclus, la trajectoire du budget (-111 millions en 2023) fait mieux que ce qui était initialement prévu (-224 millions d'euros), a-t-il par ailleurs rappelé. "Malgré la situation incertaine et difficile ", les moyens sont présents pour répondre aux différentes crises sans hypothéquer les générations futures, a enfin résumé Adrien Dolimont.

