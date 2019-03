Lire la chronique d'Amid Faljaoui Amid Faljaoui, directeur des magazines francophones de Roularta. Opinion

Brexit: quand ce "foutoir" prendra-t-il fin?

Sauf à être un spécialiste du Brexit, plus personne ne s'y retrouve dans ces négociations entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, c'est assez technique, juridique et pour tout dire, très confus. Mais, une chose est certaine, c'est le foutoir le plus complet si vous me permettez l'expression.