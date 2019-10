Alors que la date butoir de la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne approche à grands pas, et que les négociations entre les deux parties sont au bord de la rupture, une analyse de l'Institute for Fiscal Studies met en lumière la dégradation, depuis 2016 déjà, de leurs relations économiques. Détails.

Le marasme et l'incertitude liés au Brexit ne désemplissent pas, à un peu plus de trois semaines de la date butoir de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, prévue le 31 octobre. Alors que les négociations entre Boris Johnson et Bruxelles semblent être dans une impasse, cette dernière accusant le chef du gouvernement britannique de "jouer avec l'avenir de l'Union européenne", les incertitudes économiques, elles, grandissent.

