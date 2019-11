Quelle que soit l'opinionque l'on ait sur l'opportunité ou non de voir la Grande-Bretagne sortir de l'Union européenne, l'évolution de la situation depuis le référendum du 23 juin 2016 ne peut être perçue que comme un incroyable gâchis, dû à des fautes politiques majeures, tant du côté britannique que du côté européen.

On peut comprendre que David Cameron, brillamment élu Premier ministre avant le référendum, ait présenté sa démission après la victoire des partisans du Brexit. Il avait pris position contre celui-ci et il ne pouvait, à ce poste, ni mener une politique contraire à l'opinion exprimée par son peuple, ni mener les opérations de sortie du Royaume-Uni de l'UE. C'est pourtant ce que fit celle qui lui succéda, Theresa May. Opposante, certes tiède, au Brexit, elle annonça directement sa volonté de le mettre en place. Elle commença par un pari presque entièrement raté, en convoquant des élections législatives anticipées. Disposant, avant celles-ci, d'une large majorité conquise par son prédécesseur, elle échoua lamentablement lors des élections de juin 2017 : le parti conservateur perdit sa majorité et Theresa May ne dut son maintien au pouvoir q...