L'activité dans le secteur privé au Royaume-Uni a fortement rebondi en janvier après la victoire de Boris Johnson aux législatives, progressant pour la première fois en cinq mois, selon des chiffres publiés vendredi par le cabinet Markit.

L'indice PMI tous secteurs a atteint 52,4 points ce mois-ci, selon une première estimation, le meilleur score depuis seize mois. Un chiffre supérieur à 50 points témoigne d'une progression de l'activité.

"Il est largement admis que la réduction de l'incertitude politique après les élections générales a eu un impact positif sur les décisions des entreprises et des consommateurs en matière de dépenses au début de l'année", a souligné le cabinet Markit.

Avec la large majorité qu'il a obtenue en décembre, le Premier ministre Boris Johnson va réussir son pari de faire sortir le Royaume-Uni de l'UE à la fin du mois, après trois reports et plus de trois ans et demi de psychodrame. En janvier, le PMI du puissant secteur des services s'est par ailleurs élevé à 52,9 points, un niveau plus vu depuis septembre 2019.

Quant au secteur manufacturier, en plein marasme, le recul de l'activité est moindre par rapport à décembre, à 49,8 points contre 47,5 points. C'est le meilleur score depuis neuf mois. Tous les chiffres ont été supérieurs aux attentes des analystes.

