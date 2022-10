Tous les parkings bruxellois possédant plus de 10 places de stationnement devront posséder d'ici 2025 un minimum de bornes de recharge électrique. Le gouvernement régional a fixé la barre à 5% pour les parkings à usage public et à 10% pour les parkings de bureaux. Un ratio q...

Tous les parkings bruxellois possédant plus de 10 places de stationnement devront posséder d'ici 2025 un minimum de bornes de recharge électrique. Le gouvernement régional a fixé la barre à 5% pour les parkings à usage public et à 10% pour les parkings de bureaux. Un ratio qui devra grimper à 10 et à 20% d'ici 2030. L'objectif est d'atteindre un total de 11.000 bornes électriques (soit 22.000 points de recharge) installées sur le territoire à l'horizon 2035.Pour les immeubles à appartements, il y a également du changement. Tout habitant qui possède un véhicule électrique pourra demander au titulaire du permis d'environnement du parking d'installer, aux frais de ce dernier, une borne de recharge. Enfin, sujet sensible, les conditions de sécurité applicables pour l'installation des bornes ont également été reprécisées (installation sur une surface ignifuge, ventilation performante, systèmes de coupure d'alimentation des points de recharge en cas de détection d'incendie, etc.). Précisons que, en un an, le nombre de voitures roulant à l'électricité a augmenté de 75% en Belgique. Electrifier le parc rapidement est donc une nécessité. A l'heure actuelle, on compte 1.972 points de recharge accessibles au public à Bruxelles (voirie et hors voirie), contre 400 en 2020.