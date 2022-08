Le président américain Joe Biden a signé une loi qui débloque 52 milliards de dollars de subventions pour relancer la production de semi-conducteurs aux Etats-Unis.

Le démocrate a assuré que cet investissement dans ces pièces au coeur de l'électronique moderne aiderait son pays à gagner "la compétition économique au 21e siècle".

Le texte, adopté fin juillet par le Congrès, prévoit aussi des dizaines de milliards de dollars pour la recherche et le développement.

Le passage de cette loi représente pour Joe Biden une victoire arrachée après un combat de longue haleine et une bonne nouvelle à l'approche des élections de mi-mandat.

Elle "va diminuer les coûts de la vie quotidienne, créer des emplois industriels bien payés dans le pays et renforcer la place de leader des Etats-Unis dans l'industrie du futur", avait-il commenté dans un communiqué après le vote au Congrès.

La demande pour les semi-conducteurs a explosé pendant la pandémie, causant des pénuries mondiales encore exacerbées par la fermeture d'usines chinoises face aux résurgences du Covid.

Les Etats-Unis, dont la part dans la production mondiale a fortement reculé ces dernières années au profit de l'Asie, ont souffert de ces pénuries. Cela a notamment ralenti la production de voitures neuves l'an dernier, faisant flamber les prix dans l'automobile.

