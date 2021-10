Joe Biden a annoncé jeudi avoir présenté au Congrès un "plan historique" portant sur des milliards de dollars de dépenses pour des mesures sociales et environnementales, peu avant de s'envoler pour le G20 et la COP26 en Europe.

"Je sais que nous avons le cadre d'un plan économique historique", a déclaré le président américain depuis la Maison Blanche, sans aller jusqu'à annoncer un accord formel avec les différentes franges de son parti.

"C'est le cadre d'un plan qui créera des millions d'emplois, fera croître l'économie, investira dans notre nation et notre peuple", a-t-il ajouté.

Il a aussi souligné que ce projet de plan économique comprenait "le plus grand investissement jamais réalisé pour faire face à une crise climatique", des mesures visant à permettre, pour 550 milliards de dollars, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'ici 2030, de 50 à 52% par rapport aux niveaux de 2005.

Joe Biden a présenté ce projet comme l'aboutissement de longues négociations au sein du parti démocrate, expliquant que "personne n'(avait) eu tout ce qu'il voulait, dont moi".

Le montant de ce plan "Build Back Better" ("Reconstruire en mieux") de mesures sociales et environnementales a en effet été réduit de moitié, à 1.750 milliards de dollars, par rapport à ses ambitions initiales.

Avec ce nouveau projet, "associé au plan sur les infrastructures approuvé par les deux partis, nous transformerons réellement cette nation", a-t-il toutefois dit.

