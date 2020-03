Le gouvernement allemand a adopté lundi un ensemble de mesures de plusieurs centaines de milliards d'euros, inédit depuis la Deuxième Guerre mondiale, pour atténuer les effets de l'épidémie de nouveau coronavirus sur son économie.

Ce paquet prévoit des aides massives aux entreprises et aux salariés, pour lesquelles l'Allemagne va contracter de nouvelles dettes à hauteur de 156 milliards d'euros, selon le texte de loi décidé par le conseil des ministres et qui doit encore être avalisé par le parlement cette semaine.

L'Allemagne, première économie européenne, va connaître en 2020 une récession d'ampleur au moins comparable à celle de la crise financière, lors de laquelle l'activité avait reculé de 5%, a dit lundi le ministre de l'Économie Peter Altmaier.

Du fait de l'impact de la pandémie mondiale de coronavirus, "nous nous attendons à une baisse de l'activité économique (cette année) et elle sera au moins aussi élevée qu'en 2008-2009" quand le Produit intérieur brut allemand avait reculé de 5%, a indiqué le ministre devant la presse.

