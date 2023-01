La Belgique est revenue à son niveau de 2020, en plein covid, jouant les exportatrices pour la deuxième année consécutive.

Le gestionnaire du réseau haute tension Elia a publié ses statistiques 2022 fin de la semaine dernière. On y épingle une baisse de la consommation de 3,3% en 2022, avec 81,7 térawattheures (TWh). La Belgique est ainsi revenue à son niveau d...

Le gestionnaire du réseau haute tension Elia a publié ses statistiques 2022 fin de la semaine dernière. On y épingle une baisse de la consommation de 3,3% en 2022, avec 81,7 térawattheures (TWh). La Belgique est ainsi revenue à son niveau de 2020, en plein covid. Elia stipule que cette baisse provient surtout du dernier trimestre, quand la forte hausse des prix a commencé à se faire vraiment sentir dans les factures de régulation, soit -8% sur le trimestre et, même -11% rien que sur novembre. La production d'origine éolienne et photovoltaïque a grimpé, en 2022, de 15,2 à 17,4 TWh, soit de 16,7% à 19,8% du mix électrique total. Le renouvelable a aussi couvert plus de la moitié des besoins du pays pendant 4% du temps l'an dernier. Pour le reste, les centrales au gaz ont progressé de 24,7 à 26,9% du mix et le nucléaire est tombé de 52,2 à 47,3%. Pour la deuxième année consécutive, la belle performance du renouvelable combinée à la bonne disponibilité du parc nucléaire a transformé la Belgique en un exportateur net d'électricité (surtout avec la France et la Grande- Bretagne) avec 6,6 TWh pour 37,7 TWh d'échanges totaux.