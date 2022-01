La confiance des chefs d'entreprise affichait une très légère baisse en janvier, la courbe synthétique globale lissée, qui reflète la tendance conjoncturelle sous-jacente, s'établissant à -0,1.

Dans les services aux entreprises, les entrepreneurs se montrent réservés quant à leur niveau d'activité actuel. Dans l'ensemble, la courbe synthétique lissée pour ce secteur est en léger recul (-0,3).

Dans le secteur de l'industrie, les prévisions d'emploi et de demande se sont quelque peu redressées. L'appréciation du carnet de commandes total et celle du niveau des stocks s'est par contre dégradée.

Les prévisions d'emploi ont également été favorablement revues dans le secteur du commerce, ce qui n'a toutefois pas empêché l'indicateur de se contracter dans cette branche, les chefs d'entreprise se montrant plus prudents dans leurs anticipations en matière de demande et de commandes auprès des fournisseurs.

Le climat des affaires s'est quant à lui légèrement détérioré dans la construction.

